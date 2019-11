Steve Darcis heeft finaleticket op zak

Steve Darcis (ATP 181) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Duitse Eckental (tapijt/46.600 euro). De 35-jarige Darcis versloeg in de halve eindstrijd de 22-jarige Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 103), het derde reekshoofd. Het werd 6-1 en 6-4 na 56 minuten tennis.

In de finale neemt ‘Shark’ het op tegen de 25-jarige Rus Evgeny Karlovskiy (ATP 263) of de 26-jarige Tsjech Jiri Vesely (ATP 119).

Steve Darcis is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser. Onlangs maakte hij op de European Open in Antwerpen bekend eind januari, na de Australische tournee, de tennisrackets op te bergen. Met de Belgische Davis Cup-ploeg komt hij deze maand een laatste keer in actie tijdens de finaleweek in Madrid.

Op de erelijst van Darcis prijken twee ATP-titels (Amersfoort 2007 en Memphis 2008) en tien Challengertitels. Zij laatste toernooizege dateert van mei 2017 (Bordeaux).

bron: Belga