Zaterdagmiddag is bij een ongeval op de R3 in Ransart (Charleroi) een dodelijk slachtoffer gevallen. Een vrouw nam de weg in omgekeerde richting en kwam daarbij om, aldus de hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde rond 16 uur. De vrouw was op slag dood. De inzittenden van het andere voertuig, een man en een kind, raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

bron: Belga