Spaanse minister biedt Greta Thunberg hulp aan om in Madrid te geraken

De Spaanse regering heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg hulp aangeboden om volgende maand de klimaatconferentie in Madrid te kunnen bijwonen. Thunberg bevindt zich momenteel nog in Noord-Amerika, met de bedoeling om nadien naar Chili door te reizen waar de conferentie aanvankelijk zou plaatsvinden. Maar door de sociale onrust in het Latijns-Amerikaanse land is de top er afgelast en vindt die nu plaats in Spanje. De jonge klimaatactiviste wil er graag bij zijn, maar zoekt hiervoor een klimaatvriendelijk transportmiddel. “Lieve Greta, het zou leuk zijn om jou hier in Madrid erbij te hebben”, zette Spaanse minister van Ecologische Transitie, Teresa Ribera, op Twitter. “Je hebt een lange tocht afgelegd en ons allemaal geholpen om meer bewust te worden en actie te ondernemen. Wij willen jou zeer graag helpen bij je overtocht van de Atlantische Oecaan”. Hoe die hulp er concreet zal uitzien, zei de minister er niet bij. De top vindt plaats van 2 tot 13 december in Madrid. Thunberg was met een zeilboot naar Amerika afgereisd, maar moet nu terugkeren. Vandaag vroeg ze op Twitter om hulp.

bron: Belga