Reddingsschip Alan Kurdi mag aanmeren in Zuid-Italië

Na ongeveer een week op de Middellandse Zee met 88 migranten aan boord, mag het reddingsschip ‘Alan Kurdi’ aanmeren in de haven van Tarente in het zuiden van Italië. Dat maakte de ngo Sea Eye vandaag bekend. Er wordt verwacht dat het schip er morgenmiddag zal aanleggen. De ngo is opgelucht dat er een oplossing werd gevonden, want het weer was erg slecht en de migranten op het dek leden hieronder, klinkt het. Het Duitse schip pikte de migranten afgelopen zaterdag op voor de kust van Libië, toen ze met een bootje probeerden om de Middellandse Zee over te steken. Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA zouden Frankrijk en Duitsland bereid zijn om een 60-tal van de migranten op te vangen.

bron: Belga