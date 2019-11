Proximus League – Westerlo laat zege tegen Lommel in het slot door de handen glippen

Westerlo is er zaterdag op de dertiende speeldag in de Proximus League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden. Tegen Lommel werd het dankzij een late gelijkmaker van bezoeker Abdoulie Sanyang 1-1. Westerlo was nochtans de hele partij de beste ploeg op het veld, maar Lommel zette een goede organisatie neer en daar beten de Kemphanen zich lange tijd op stuk. Een kwartier voor tijd leek de wedstrijd toch in het voordeel van de thuisploeg te kantelen toen de Zuid-Afrikaanse flankaanvaller Kurt Abrahams de 1-0 binnentikte. Maar het laatste woord was voor de Gambiaan Sanyang. Eindstand: 1-1.

Westerlo laat door de puntendeling de kans liggen voorlopig naast OH Leuven te komen in de tussenstand van de eerste periode in 1B. De Kempenaars tellen voorlopig 23 punten, Leuven leidt nog met 25 punten. De Leuvenaars zagen vrijdagavond hun wedstrijd tegen Union stopgezet worden door een stroompanne. Een forfaitnederlaag dreigt voor OHL, de Geschillencommissie buigt zich wellicht dinsdag over de kwestie.

Later zaterdag is er op de dertiende speeldag, de voorlaatste speelronde in de eerste periode, nog Beerschot-Roeselare in de Proximus League. Zondag trekt Virton, tweede met 24 punten, nog naar Lokeren.

bron: Belga