Politie onderzoekt mogelijke beschieting van bus De Lijn in Wilrijk

Op de Krijgsbaan in Wilrijk is er zaterdagavond een incident geweest met een bus van De Lijn. Mogelijk werd het voertuig beschoten, zegt de Antwerpse politie. Daarbij sneuvelden twee ramen, er vielen geen gewonden. Een ploeg van de politie is ter plaatse voor onderzoek. De lokale politie Antwerpen kreeg om 21.50 uur een melding van de dispatching van De Lijn. Een chauffeur had gemeld dat zijn bus was beschoten op de Krijgsbaan in Wilrijk, ter hoogte van de ingang van Fort 8. Daarbij sneuvelden twee ramen. Er is geen sprake van gewonden.

De buschauffeur kon niet zien wat er gebeurde of wie de bus onder vuur zou hebben genomen. Een ploeg van de politie is ter plaatse om het incident te onderzoeken.

bron: Belga