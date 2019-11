Nummerplaatherkenning: veel treffers blijven zonder gevolg

Tweehonderdvijftig ANPR-camera’s op 22 plaatsen die zijn opgenomen in een nationaal netwerk, hebben de voorbije twaalf maanden 539.949 keer voertuigen opgemerkt waar mogelijk iets loos mee is. Aan meer dan de helft van die “hits” wordt echter geen gevolg gegeven. Dat meldt De Tijd vandaag. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). De minister gaf aan dat bijna de helft van de treffers gaat over voertuigen die niet verzekerd (52.397 hits) of niet gekeurd (214.506 hits) zijn.

Daar wordt geen gevolg aan gegeven, zo blijkt. Wel is het volgens De Crem de bedoeling dat op termijn de informatie wordt bezorgd aan de politiedienst op wiens grondgebied de titularis van de nummerplaat woont.

bron: Belga