Lichaam van vrouw ontdekt in koffer van voertuig in Bouffioulx: verdachte is opgepakt

Het parket van Charleroi bevestigt dat het zaterdag aan het einde van de namiddag de ex-partner heeft opgepakt van de vrouw die vrijdag dood werd aangetroffen in de koffer van een voertuig in Bouffioulx. Hij is de hoofdverdachte voor de doodslag op het slachtoffer, Aurélie Montchery. De politie pakte de man op in een woning in de gemeente. Het parket bevestigt dat de verdachte, die op de vlucht was, is opgepakt. De man, geboren in 1979, werd door de onderzoeksrechter meteen beroofd van zijn vrijheid. Het verhoor staat gepland voor de komende uren. Mogelijk ligt een slechte scheiding tussen dader en slachtoffer aan de basis van de feiten.

Het lichaam werd vrijdagavond rond 18 uur gevonden in de koffer van een Seat die geparkeerd stond op een oprit. Na de vondst werd het parket van Charleroi op de hoogte gebracht van de feiten en kwam ook ter plaatse, samen met het labo. Experts onderzochten de plaats op zoek naar eventuele aanwijzingen.

bron: Belga