Jupiler Pro League – Racing Genk gaat roemloos onderuit aan de Kehrweg

Racing Genk heeft zaterdagavond op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League een pijnlijke 2-0 nederlaag geleden bij Eupen. Goals van Bolingi en Amat vloerden de landskampioen al voor rust. Voor Genk werd het een teleurstellende generale repetitie voor de Champions League-wedstrijd bij Liverpool van komende dinsdag. Eupen pakte haar eerste thuiszege van het seizoen en blijft haar opmars in het klassement verderzetten. Genk begon aanvankelijk nochtans niet slecht aan de partij. Een kwieke Odey – één van de zes nieuwkomers in de basiself van coach Felice Mazzu – was gevaarlijk en Hrosovsky vlamde hard op De Wolf. Eupen roerde zich niet in de beginfase, maar was halverwege de eerste helft wel twee maal uiterst effectief. Eerst glipte Bolingi (20.) door de buitenspelval en trapte de 1-0 voorbij Coucke. Nauwelijks drie minuten later liep een volledig vrijstaande Amat goed in op een vrijschop en tikte de bal opnieuw tegen de netten, 2-0. Genk bleek aangeslagen en had niet meteen een reactie in huis. De grootste kans voor rust was nog voor Bautista, die een vrijschop van Milicevic naast kopte.

Mazzu bracht na rust meteen Ito voor een onzichtbare Ndongala en ook de inmiddels weggedeemsterde Odey mocht nog voor het uur gaan rusten. Topschutter Samatta mocht de bakens gaan verzetten. De wissels veranderden echter niet meteen iets aan het spelbeeld in de Oostkantons. Eupen bleef gevaarlijk en vooral de snelle linksachter Nils Schouterden dreigde met enkele rushes. Ito was met twee kansjes nog het gevaarlijkste voor de bezoekers, maar van een slotoffensief was geen sprake. Het bleef 2-0.

Racing Genk blijft door de nederlaag voorlopig zevende, met twintig punten, maar Zulte Waregem kan later zaterdag nog over de Limburgers wippen. Eupen rukt op naar de tiende plaats met zestien punten. De Panda’s wonnen drie van hun laatste vier competitieduels.

bron: Belga