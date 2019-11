Jupiler Pro League – Excel Moeskroen legt Antwerp over de knie

Antwerp heeft zaterdag met 3-1 verloren bij Excel Moeskroen op de 14e speeldag in de Jupiler Pro League. Zulte Waregem won in extremis met 1-2 van Waasland-Beveren. KV Oostende ging opnieuw onderuit. Het werd 1-0 bij STVV. Dieumerci Mbokani opende in de 31e minuut de score voor Antwerp. De spits kopte een voorzet van Benson binnen, zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen. Excel Moeskroen prikte tegen in de 59e minuut. Alessandro Ciranni trapte een vrije trap in de muur, in de herneming verraste hij Sinan Bolat. En The Great Old ging helemaal ten onder. Een schot van Jonah Osabutey (74.) week af op De Laet, waardoor het leer over Bolat in doel viel. Een vrije trap van Ciranni werd vervolgens met het hoofd verlengd tot bij Bruno Godeau, die tien minuten voor affluiten de bal in het dak van het doel deponeerde.

Op de Freethiel kwam Zulte Waregem zeven minuten voor rust op voorsprong. Nordin Jackers duwde een schot van Cyle Larin in de voeten van Henrik Rörvik Björdal. De Noor kon eenvoudig scoren: 0-1. Vlak voor de pauze kwam Waasland-Beveren ei zo na langszij. Op hoekschop belandde het leer na een scrimmage tegen de paal. In de 79e minuut was de gelijkmaker dan toch een feit, dankzij een pegel van Aboubakary Koita. Maar Larin (90.+3) kroonde zich in de blessuretijd tot matchwinnaar door de winnende treffer op zijn naam te zetten. Waasland-Beveren blijft zo achter met 0 op 12.

KV Oostende bleef ook op Stayen in het sukkelstraatje. Yuma Suzuki lukte in de 56e minuut met het hoofd de enige treffer van de partij. Daardoor moet de kustploeg het met 2 op 27 stellen.

Antwerp, zesde met 21 punten, ziet Zulte Waregem met 22 punten naar de vijfde plaats wippen. Het team van Bölöni heeft wel een match minder gespeeld. Excel Moeskroen is negende met 20 punten. Het staat vlak boven STVV (18 ptn). KV Oostende is 14e met 11 punten. Waasland-Beveren (7 ptn) blijft voorlaatste met drie punten meer dan Cercle Brugge, dat zondag naar Anderlecht trekt.

bron: Belga