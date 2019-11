Goal en assist voor Thorgan Hazard, Bayern München gaat zwaar onderuit bij Frankfurt

Thorgan Hazard had vandaag een groot aandeel in de 3-0 zege van Borussia Dortmund tegen Wolfsburg op de tiende speeldag in de Bundesliga. Hij opende de score in de 52e minuut, zes minuten later verzorgde hij de assist voor Guerreiro (58.). Hazard verschalkte Pervan, vervanger van de nog niet herstelde Koen Casteels, in de linkerbenedenhoek. Het was de eerste Bundesliga-treffer voor de Rode Duivel in het shirt van Dortmund. Twee minuten voor affluiten legde Götze met een omgezette strafschop de eindstand vast. Axel Witsel mocht in de 70e minuut invallen.

Donderdag ontvangt Wolfsburg AA Gent in de Europa League. Eintracht Frankfurt, dat donderdag op bezoek gaat bij Standard, maakte gehakt van landskampioen Bayern München: 5-1. Der Rekordmeister moest al na negen minuten met tien man verder na een rode kaart voor Boateng. Kostic (25.) en Sow (33.) buitten de manmeersituatie uit, al gaf de onvermijdelijke Lewandowski (37.) Bayern weer hoop. Maar Abraham (49.), Hinteregger (61.) en Paciencia (85.) zorgden er uiteindelijk nog voor dat de bezoekers hun zwaarste nederlaag in de Bundesliga leden sinds 2009.

In de stand telt leider Mönchengladbach, dat met 1-2 won bij Leverkusen, drie punten meer dan Dortmund (19 punten). Bayern (18 punten) is vierde met vier punten minder dan de koploper. Frankfurt en Wolfsburg, dat voor het eerst dit seizoen verloor, zijn met 17 punten respectievelijk zesde en zevende.

bron: Belga