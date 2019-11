F1 – GP van Verenigde Staten – Valtteri Bottas pakt de pole, Hamilton wordt pas vijfde in kwalificaties

Valtteri Bottas (Mercedes) heeft zaterdag de pole veroverd tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten, de 19e van 21 WK-manches, op het circuit van Austin. De Fin bleef in 1:32.029 de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari, +0,012) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull, +0,067) voor. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes, +0,292), die zondag zijn zesde wereldtitel kan pakken, klokte pas de vijfde tijd.

Hamilton pakt de titel zondag als Bottas als tweede of lager finisht. Indien Bottas de race wint volstaat een negende plaats voor Hamilton, indien hij de snelste ronde rijdt, of een achtste plaats, indien Bottas de snelste ronde rijdt. Indien het zondag niet lukt, krijgt Hamilton nog twee kansen in de GP’s van Brazilië (17 november) en Abu Dhabi (1 december). De Brit won dit seizoen al tien van de achttien races.

De Grote Prijs begint zondag om 20u10 Belgische tijd.

bron: Belga