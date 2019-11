Duizenden Schotten op straat voor onafhankelijkheid

In het Schotse Glasgow zijn vandaag 20.000 mensen op straat gekomen om te demonsteren voor onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon (Scottish National Party, SNP) doet mee. “Een onafhankelijk Schotland ligt meer dan ooit binnen bereik”, zo zei ze. Gisteren kondigde Sturgeon aan voor het einde van het jaar een nieuw referendum over onafhankelijkheid te zullen aanvragen. Dat nieuwe referendum is nodig omdat Schotland tegen zijn wil uit de EU zal verdwijnen. “Brexit is een ramp”, zei Sturgeon in haar toespraak voor het jaarlijkse congres van de SNP in Aberdeen eerder in oktober. “We weten niet of het Verenigd Koninkrijk al dan niet zonder deal uit de EU zal stappen, maar we weten dat geen van die opties in het belang van Schotland is.”

Omdat brexit doorgevoerd wordt tegen de wil van Schotland in, heeft Edinburgh een “ijzersterk mandaat voor een onafhankelijkheidsreferendum”. Op 12 december trekken de Britten naar de stembus voor vervroegde verkiezingen.

bron: Belga