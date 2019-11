“Britse Conservatieven laten dreiging van brexit zonder deal vallen”

De Britse Conservatieven laten een dreiging van een brexit zonder deal vallen in hun campagne voor de komende parlementsverkiezingen. Dat bericht de krant The Times, op basis van het verkiezingsmanifest dat ze kon inkijken. Het zou gaan om een koerswijziging voor premier Boris Johnson, die tot nu toe altijd verklaarde dat hij de brexit wil doorzetten, met of zonder deal met de Europese Unie (EU). Door nu te focussen op het akkoord dat met de EU werd afgesloten, zouden de Conservatieven zich een meer gematigd profiel aanmeten en zo kiezers kunnen afsnoepen van de LibDems die gekant zijn tegen de brexit, aldus the Times.

Bij de verkiezingen van 12 december hopen de Conservatieven op een meerderheid, waardoor ze het brexitakkoord in het Britse parlement kunnen laten goedkeuren. De campagne loopt, maar de programmapunten van elke partij zijn nog niet officieel bekend.

bron: Belga