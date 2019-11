Belgen in het buitenland – Romelu Lukaku loodst Inter voorbij Bologna

Met twee doelpunten heeft Romelu Lukaku Inter Milaan zaterdag de overwinning bezorgd op bezoek bij Bologna op de elfde speeldag in de Serie A. Na de 1-2 zege staat Inter Milaan voorlopig aan de leiding, met twee punten voorsprong op Juventus. De Oude Dame speelt vanaf 20u45 een uitduel tegen Torino. Soriano bracht de thuisploeg in de 59e minuut op voorsprong. Een kwartier voor het einde kwam Inter Milaan langszij. Skriniar trapte de bal op Bologna-doelman Skorupski, Lukaku deed de netten trillen in de herneming. In de blessuretijd kreeg Inter nog een penalty. Lukaku nam zijn verantwoordelijkheid en trapte zijn negende competitiedoelpunt van het seizoen binnen.

Inter Milaan telt 28 punten, Juventus 26. Bologna is 12e met 12 punten.

bron: Belga