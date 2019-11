Belgen in het buitenland – Real Madrid kan niet winnen van Betis na afgekeurd doelpunt van Hazard

Real Madrid is zaterdagavond op de twaafde speeldag in La Liga niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Real Betis Sevilla. Eden Hazard leek de Koninklijke al na acht minuten op voorsprong te brengen, maar zijn goal werd – na tussenkomst van de VAR – afgekeurd voor buitenspel. Nadien domineerde Real wel, maar scoren lukte niet meer. In de slotfase werd ook nog een door de scheidsrechter gegeven strafschop aan de Madrilenen ingetrokken door de VAR. Eden Hazard en Thibaut Courtois speelden beiden de hele wedstrijd. Real Madrid komt door de puntendeling naast FC Barcelona aan kop in La Liga met 22 punten. Barcelona verloor eerder op de dag met 3-1 bij Levante. Nummers drie en vier, Atlético Madrid en Sevilla, verzuimden te profiteren en tellen na het 1-1 gelijkspel in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan elk 21 punten. Nummer vijf Granada (20 ptn) kan zondag alleen leider worden, als het thuis wint tegen Real Sociedad.

In Frankrijk wonnen Olympique Lyon en Jason Denayer op de valreep met 2-3 bij Toulouse. Memphis Depay bezorgde l’OL vijf minuten in blessuretijd de volle buit met zijn tweede doelpunt na een knappe solo. Denayer speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. Bij de thuisploeg mocht Aaron Leya Iseka invallen na een uur. Lyon rukt in de tussenstand op naar de achtste plaats, Toulouse is pas negentiende.

Matz Sels beleefde een vervelende avond met Strasbourg, dat met 1-0 verloor bij Angers. Bahoken scoorde vanaf de stip de enige treffer van de avond. Angers klimt opnieuw naar de tweede plaats, Strasbourg staat tegenvallend achttiende.

Celtic en Boli Bolingoli lijken in Schotland op weg naar een negentiende eindzege in de League Cup. De ‘Bhoys’ wonnen zaterdag in de halve finale in Hampden Park met 2-5 van Hibernian. Bolingoli speelde enkel voor rust mee bij Celtic. In de finale wacht mogelijk een confrontatie met grote rivaal Rangers. Zij moeten zondag dan wel voorbij Hearts geraken in de tweede halve finale.

In Nederland verspeelde PSV opnieuw punten bij Sparta (2-2). Dante Rigo mocht bij de Rotterdammers in de toegevoegde tijd invallen. Cyril Ngonge bleef op de bank bij PSV. Het is voor de Eindhovenaren al het derde puntenverlies op rij in de Eredivisie. Concurrent AZ haalde het later op de avond makkelijk met 3-0 van Twente, waar reservedoelman Jorn Brondeel al na twintig minuten moest invallen na rood voor eerste doelman Drommel. Bij AZ werd Stijn Wuytens tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. AZ telt als nummer twee zes punten minder dan Ajax, dat vrijdag al won in Zwolle. PSV volgt als derde al op acht eenheden.

Cyriel Dessers en Heracles ten slotte gingen met 2-0 de boot in bij rode lantaarn RKC, dat pas haar eerste overwinning boekte. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Hannes Delcroix.

bron: Belga