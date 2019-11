Belgen in het buitenland – Chelsea sprokkelt driepunter bij rode lantaarn Watford

Chelsea heeft zaterdag rode lantaarn Watford met 1-2 geklopt op de elfde speeldag in de Premier League. Op de tiende speeldag in de Bundesliga won Union de Berlijnse derby met 1-0 van Hertha. Abraham opende de score al na vijf minuten voor Chelsea. Tien minuten na de pauze verdubbelde Pulisic de voorsprong, Abraham mocht een assist aan zijn statistieken toevoegen. Een penaltytreffer van Deulofeu (79.) bracht de zege van de Blues niet meer in gevaar. Bij de thuisploeg stond Christian Kabasele, die geel kreeg in de 46e minuut, de hele match op het veld. Michy Batshuayi verving Abraham in de 88e minuut.

In de stand is Chelsea derde met 23 punten, op acht punten van koploper Liverpool en op twee punten van Manchester City. Watford, nog steeds zonder zege, is laatste met vijf punten.

In de Bundesliga viel de beslissing in de derby tussen promovendus Union Berlijn en Hertha Berlijn in de slotfase. Invaller Polter trof vanaf de strafschopstip raak in de 90e minuut. Bij Hertha stonden Dedryck Boyata, die een gele kaart pakte in de 73e minuut, en Dodi Lukebakio de hele wedstrijd tussen de lijnen. De wedstrijd lag even stil in de tweede helft wegens vuurwerk op het veld.

Union Berlijn klimt naar de 13e plaats met 10 punten. Hertha telt één punt meer en is 11e.

