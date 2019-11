Barcelona lijdt bij Levante derde seizoensnederlaag

Koploper Barcelona heeft vandaag op de twaalfde speeldag van La Liga een 3-1 nederlaag moeten incasseren bij Levante. De Catalanen kwamen voor rust dankzij een strafschopdoelpunt van Messi (38.) nog op 0-1, maar na de pauze draaide de thuisploeg in acht dolle minuten de rollen helemaal om. Treffers van Campana (61.), Mayoral (63.) en Radoja (68.) zetten Barcelona helemaal in hun hemd. De bezoekers leken een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd te komen, maar een tweede goal van Messi werd afgekeurd voor buitenspel. Nadien was het vat helemaal af en hield Levante makkelijk stand.

Het is voor Barcelona de derde competitienederlaag van het seizoen, na eerdere verliespartijen bij Athletic Bilbao (1-0), half augustus, en Granada (2-0), eind september.

Barcelona (22 punten) moet door de nederlaag achteromkijken in de stand. Achtervolgers Real Madrid (21 punten), Granada (20 punten), Atlético Madrid (20 punten) en Sevilla (20 punten) komen allen dit weekend nog in actie en kunnen allemaal over de Blaugrana wippen. Levante klimt naar een voorlopige achtste stek met zeventien punten.

bron: Belga