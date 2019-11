Zo vaak moet je een propere pyjama aan

De een slaapt het liefst naakt – dat is ook nog eens goed voor je gezondheid – terwijl de ander steevast met een pyjama aan onder de lakens kruipt. Het is maar net wat je zelf leuk vindt. Maar zij die ervoor kiezen om met pyjama te slapen, moeten die natuurlijk wel regelmatig wassen.

Tijdens een studie werden in 2015 2.500 Britten ondervraagd over hoe vaak ze hun pyjama in de was doen. Daaruit bleek dat mensen gemiddeld elke twee weken van slaapoutfit wisselen. Dat is niet zo vaak, maar het is een gemiddelde. Dat betekent dat heel wat slapers hun pyjama nog langer aanhouden. De helft van de mannen en 41% van de vrouwen zou zijn of haar slaapkleding pas wassen wanneer die een onaangenaam geurtje krijgt. Hmmm.

Alleen of met twee?

Natuurlijk is iedereen anders. Sommige mensen zweten zich te pletter tijdens de nacht, anderen maken er een gewoonte van om steeds fris gewassen onder de wol te kruipen. Er zijn dus heel wat factoren die de levensduur van je pyjama beïnvloeden. Toch geeft Sally Bloomfield, directeur van het IFH, in een interview met de Britse krant The Guardian aan dat er wel degelijk regeltjes bestaan voor hoe vaak je je nachtjapon in de was moet doen. Slaap je alleen? Dan volstaat het om eens per week van pyjama te wisselen. Deel je het bed met iemand anders, dan verkort die periode sterk. Je deelt – naast het bed – namelijk allerlei viezigheid zoals zweet en schimmels met elkaar. Dat betekent dat je best twee, misschien zelfs drie keer per week van slaapoutfit kan wisselen. Je wasmachine zal er niet blij van worden, maar je lichaam zal je je betere hygiëne in dank afnemen.