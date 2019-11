Zet dit jaar je huisdier in de bloemetjes met een rendierbed

November is aangebroken, dus dat wil zeggen dat Kerstmis niet meer veraf is. Reden genoeg voor heel wat mensen om al helemaal in de kerststemming te komen en voor winkels om volop in te spelen op de feestdagen. Wil je dit jaar ook je huisdier in een feestelijk jasje steken? Rep je dan onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde Action!

De winkelketen focust wel vaker op onze viervoetige vrienden. Je kan er regelmatig de leukste gadgets voor je hond of kat terugvinden en eerder verkocht de winkel ook al een adventskalender voor katten. En ook de laatste toevoeging aan het dierenassortiment mag er zijn.

Gewei

Sinds deze week kan je er namelijk een rendierbed voor je huisdier kopen. De naam verraadt het al, maar wanneer je kat of kleine hond erin gaat liggen, heeft hij of zij veel weg van een olijk rendier. Inclusief gewei, oortjes en kerstkleuren. Zelf hebben we het bed nod niet met eigen ogen mogen aanschouwen, maar op de foto ziet het er alvast heel cosy en winterproof uit. En dat voor 9,98 euro. Waar wacht je nog op?