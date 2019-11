Dit zijn de meest voorkomende ziektes bij millennials

Millennials hebben het niet makkelijk. Eerdere studies hebben al aangetoond dat ze te weinig vrienden en te weinig dates hebben en nu blijkt dat het ook met hun gezondheid niet goed gaat. En de laatste jaren is daar allesbehalve verbetering in gekomen. De ziekte die met stip op nummer één staat? Chronische depressie.

Het is de Amerikaanse Blue Cross Blie Shild Association die weleens wilde weten hoe het eraan toe is met de gezondheid van de gemiddelde millennial. Ze onderzochten de gegevens van maar liefst 55 miljoen millennials en focusten vooral op de 34- tot 36-jarigen. Daaruit bleek dat 83% van hen zich als volledig gezond beschouwen, maar dat ze het toch een stuk slechter stellen dan de generatie voor hen op dezelfde leeftijd. Bovendien gingen ze er in de periode van 2014 tot 2017 sterk op achteruit. Zo was er een stijging van 31% met betrekking tot depressies, 39% inzake hyperactiviteit en 22% wat betreft type 2 diabetes. Hieronder een lijstje met de meest voorkomende ziektes.

Top tien