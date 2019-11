Blauw licht van smartphones en laptops doet je sneller oud worden

Volgens een recent onderzoek van de Amerikaanse Oregon State University is het blauwe licht afkomstig van smartphones, laptops en andere apparaten schadelijker dan gedacht. Langdurige blootstelling kan hersencellen en het netvlies beschadigen, zo meldt het onderzoek dat werd gepubliceerd in het online vakblad Aging and Mechanisms of Disease.

Zelfs wanneer de gebruiker niet rechtstreeks naar het scherm of apparaat kijkt, heeft blauw licht invloed op ons lichaam, en meer bepaald op het verouderingsproces. De resultaten van de Oregon State University zijn gebaseerd op experimenten uitgevoerd op fruitvliegjes.

De reactie van de fruitvlieg is een goede indicator voor hoe de mens reageert op dit licht, aangezien onze cellen zich op dezelfde manier ontwikkelen. Het onderzoek rapporteerde hoe de fruitvliegjes reageerden op 12 uur blootstelling aan blauw LED-licht. Dit licht is vergelijkbaar met de blauwe straling die smartphones of andere elektronische toestellen uitzenden. De controlegroep werd niet blootgesteld aan dit licht maar vertoefde verder wel in identieke omstandigheden.

Speciale brillenglazen

Uit het onderzoek bleek dat de groep vliegjes die werd blootgesteld aan het LED-licht korter leefden dan de vliegjes die er niet aan werden blootgesteld. De vliegjes die werden blootgesteld aan deze straling vertoonden ook schade aan de neuronen in hun hersenen en de cellen van hun hoornvlies. Daarnaast was hun motoriek verstoord.

Intussen zijn speciale brillenglazen op de markt gekomen om blauw licht te filteren. Wie geen bril draagt, kan best niet te lang aan één stuk naar het scherm van computer of smartphone kijken.