Aziatische bank rantsoeneert drinkwater van werknemers

Bank Central Asia, een bank uit Indonesië, heeft vastgelegd hoeveel drinkwater werknemers per dag mogen verbruiken. Ook hun internetverbruik is beperkt en ze moeten betalen voor vergaderzalen. De opvallende besparingsmaatregelen maken de bank populair bij beleggers.

Op veel kantoren staat een waterfonteintje waar werknemers ongelimiteerd drinkwater kunnen halen. Het systeem is op veel plaatsen een succes, want mensen drinken meer en ze moeten er minder voor betalen. Maar de baas van de Indonesische bank Bank Central Asia was niet te spreken over de halfvolle bekers die op het einde van een werkdag blijven staan. Daarom stelde hij een rantsoening van de hoeveelheid drinkwater in, meldt persbureau Bloomberg.

Computer says no

De beperking op het water is niet de enige opvallende maatregel die geldt in de bank. Het bedrijf staat erom bekend heel voorzichtig om te gaan met geld. Zo is ook het internetverbruik van de werknemers begrensd. Die maatregel geldt zowel voor de mensen die een lage functie hebben als de leidinggevenden. En als ze een vergaderzaal willen boeken voor een meeting moeten werknemers daarvoor betalen.

De besparingsmaatregelen vallen goed bij adverteerders. Voor elke Indonesische roepie winst die het boekt, moet het bedrijf maar 63 cent afstaan aan kosten. Het aandeel van het bedrijf, dat een kwartaalwinst van 8,1 miljard of 520 miljoen euro kan voorleggen, steeg dit al met 19%. De bank is zo’n 54 miljard euro waard.