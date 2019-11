Zelfrijdende bagagewagentjes moeten stiptheid British Airways verbeteren

British Airways wil de stiptheid verbeteren met zelfrijdende bagagewagentjes tussen terminal en vliegtuig. De Britse luchtvaartmaatschappij gaat de zelfrijdende en emissieloze voertuigen uittesten op de Londense luchthaven Heathrow, zo maakte ze vandaag bekend. De voertuigen transporteren tot 40 stukken bagage per rit en nemen met behulp van navigatietechnologie de kortste route over het vliegveld. Een belangrijk voordeel is dat de wagens kunnen vertrekken van zodra ze vol zijn, waar vandaag gewacht moet worden tot alle koffers in een voertuig met wagons geladen zijn.

De test maakt deel uit van een 6,5 miljard pond (7,54 miljard euro) zwaar investeringsoffensief van de luchtvaartmaatschappij. Als de test succesvol blijkt zouden de wagentjes vanaf 2021 in dienst genomen worden. Het project werd door British Airways ontwikkeld in samenwerking met de luchthaven en het bedrijf Aurrigo, gespecialiseerd in zelfrijdende voertuigen.

Dagelijks vertrekken en landen tot 800 vliegtuigen van British Airways vanaf de hub Heathrow. Daarvoor worden zowat 75.000 stuks bagage vervoerd tussen vliegtuigen en terminal.

Bron: Belga