WTA Finals – Geen halve finales voor Mertens: “Moet volgend jaar nog iets meer durven”

Het tennisjaar zit erop voor Elise Mertens. De Limburgse verloor vrijdag, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, haar derde en laatste groepswedstrijd op de WTA Finals in Shenzhen tegen de Hongaarse Timea Babos en de Franse Kristina Mladenovic. Door de nederlaag later op de dag van de Taiwanese zussen Chan zit haar toernooi erop. “Het is jammer, want ik had het gevoel dat ik goed stond te spelen de laatste tijd”, begon Mertens. “Op de WTA Elite Trophy vorige week had ik al een zeer goed niveau, met als uitschieter de geweldige wedstrijd tegen Aryna (die ze wel in drie sets verloor, red.) voor een ticket bij de laatste vier. En ook hier in Shenzhen was het goed. Ik speelde goed vanaf de baseline en probeerde beslissend te zijn aan het net. We hadden zeker kunnen doorstoten, want alle teams waren elkaar waard. Babos en Mladenovic waren vandaag gewoon iets meer solide in de supertiebreak.”

“We hebben nadien geduimd voor de zusjes Chan, maar ik had al een slecht voorgevoel”, vervolgde Mertens. “We kunnen onszelf niets verwijten. Ik heb alles gegeven. Alles bij elkaar genomen ben ik ook heel tevreden over mijn seizoen. Ik onthoud vooral mijn prachtig parcours op de US Open, met een kwartfinale in het enkelspel en eindwinst in het dubbel. En mijn eindzege in Doha, waar ik drie toptienspeelsters klopte. Dat moet me allemaal motiveren naar 2020 toe. Ik weet waarin ik nog kan verbeteren. Ik moet soms nog wat meer durf aan de dag leggen bijvoorbeeld. In het vrouwentennis ligt alles dicht bij mekaar. Maar eerst ga ik nu een beetje genieten van vakantie.”

bron: Belga