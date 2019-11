WHO maant beleidsmakers met rapport aan om overlijdens in steden te vermijden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag een tienpuntenplan gepubliceerd om overlijdens in steden te vermijden. Verwacht wordt dat twee derde van de wereldbevolking in 2050 in de stad zal wonen. De organisatie van de Verenigde Naties biedt beleidsmakers enkele manieren aan om de twee grootste bedreigingen van de gezondheid in steden aan te pakken: niet-overdraagbare ziekten zoals hartziekten, beroerte, kanker en diabetes, en verkeersongelukken, waarbij in totaal jaarlijks meer dan 42 miljoen mensen sterven.

“Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden en dat cijfer blijft stijgen”, stelt WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus in een mededeling. “Om steden te laten bloeien, moet iedereen toegang hebben tot de diensten die hun gezondheid zullen verbeteren – openbaar vervoer, veilige, propere en aantrekkelijke buitenruimtes, gezonde voeding en betaalbare gezondheidszorg uiteraard.”

Het rapport haalt belangrijke gebieden aan waar de bestuurders van de steden de verkeersveiligheid kunnen verbeteren en de oorzaken van ziekten kunnen aanpakken, zoals tabaksgebruik, luchtvervuiling, slechte voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging.

Voor die suggesties baseerde de WHO zich op het succesvolle beleid van enkele steden wereldwijd, zoals de maatregelen om Bogor in Indonesië rookvrij te houden, de maatregelen voor verkeersveiligheid in Accra in Ghana en de inspanningen van New York om de voetpaden toegankelijk te maken voor senioren.

“Door de meest effectieve maatregelen over te nemen op wereldwijde schaal, kunnen we miljoenen levens redden”, verklaart de voormalige burgemeester van New York en WHO-ambassadeur Michael Bloomberg.

Bron: Belga