Tielemans is genomineerd voor Speler van de Maand in Premier League

Youri Tielemans is een van de zes kandidaten om tot Speler van de Maand te worden gekozen in de Premier League. De middenvelder van Leicester neemt het op tegen zijn ploegmaat Jamie Vardy, Ilkay Gundogan (Manchester City), Willian (Chelsea), Jack Grealish (Aston Villa) en Dean Henderson (Sheffield United). De 22-jarige Tielemans kwam in oktober drie keer in actie met Leicester. Tegen Burnley (2-1) en Southampton (0-9) vond de Rode Duivel de weg naar de netten. Tegen de Saints leverde hij ook een assist.

De winnaar wordt gekozen door het publiek, dat kan stemmen via de website van EA Sports, de aanvoerders van de twintig PL-clubs en een panel experten. Zij kunnen kiezen tot 4 november (17u).

Als Tielemans wint, treedt hij in de voetsporen van Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015), Eden Hazard (oktober 2016 en september 2018) en Romelu Lukaku (maart 2017).

bron: Belga