“Stroompanne vrijdagochtend wellicht oorzaak van defect lichtinstallatie OHL”

Het bestuur van OH Leuven vermoedt dat een stroompanne, die vrijdagochtend de Kardinaal Mercierlaan aan het stadion trof, meer dan waarschijnlijk de oorzaak is van het defect van de lichtinstallatie vrijdagavond tijdens de match OH Leuven-Union. Dat meldt OH Leuven vrijdagavond in een mededeling. Als gevolg van de problemen met de stroomvoorziening en het herhaaldelijk uitvallen van de lichtinstallaties bovenop de noordelijke tribune besloot scheidsrechter Jordy Vermeire vrijdag de match OHL-Union na ongeveer 50 minuten definitief stop te zetten. De stand op dat ogenblik was nog 0-0. Na de match onthielden zowel woordvoerders van OH Leuven als van Union zich van uitspraken over welke maatregelen de KBVB zal nemen met betrekking tot het verder verloop.

bron: Belga