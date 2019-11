Scheuren ontdekt in drie Boeing 737-vliegtuigen van Qantas

Qantas heeft fijne scheuren ontdekt tussen de vleugel en romp van drie Boeing 737 NG-toestellen. Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij vrijdagochtend aangekondigd in een mededeling. Qantas startte met een check-up van alle 33 Boeing 737 NG-toestellen in haar vloot nadat een scheur was gevonden in een van de vliegtuigen eerder deze week tijdens een onderhoud.

De luchtvaartmaatschappij liet weten in de mededeling dat de check-up met zeven maand vervroegd werd nadat de eerste scheur was gevonden.

Recent zijn over de hele wereld gelijkaardige scheuren gevonden in het model. Eerder beval de Amerikaanse luchtvaartinspectie inspecties bij alle Boeing 737 NG-toestellen die meer dan 30.000 vluchten op de teller hebben staan.

Volgens Qantas voerden haar toestellen niet zo veel vluchten uit, maar worden ze getest na 22.600 vluchten. De drie vliegtuigen met scheuren zijn uit de omloop gehaald voor herstellingen. Die zullen tegen het einde van het jaar afgerond zijn.

