Proximus League – OH Leuven – Union moet door stroompanne stopgezet worden

De wedstrijd tussen OH Leuven en Union op de dertiende speeldag van de Proximus League is vrijdagavond vroeg in de tweede helft stopgezet vanwege een stroompanne. De tussenstand was op dat moment nog 0-0. In het slot van de eerste helft viel het licht in de Leuvense hoofdtribune een eerste keer uit. Meteen na rust herhaalde dit scenario zich nog drie maal. Het reglement van de KBVB stipuleert in dit geval dat de wedstrijd dertig minuten moet stilliggen alvorens tot een stopzetting kan overgegaan worden. De Leuvenaars kregen de lichtproblemen niet meer opgelost, waardoor scheidsrechter Jordy Vermeire de wedstrijd definitief affloot. Er lijkt OH Leuven zo een forfaitnederlaag boven het hoofd te hangen.

Dit weekend staan verder in de Proximus League nog Westerlo-Lommel (zaterdag om 17u), Beerschot-Roeselare (zaterdag om 20u30) en Lokeren-Virton (zondag om 16u) op het programma.

Leuven blijft voorlopig aan kop in de eerste periode van de Proximus League, met 26 punten. Virton (24 ptn), Union (23 ptn) en Westerlo (22 ptn) volgen op de voet. De dertiende speeldag is de voorlaatste speelronde in de eerste periode.

bron: Belga