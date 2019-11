Ophef in Spanje nadat daders groepsverkrachting enkel veroordeeld werden voor misbruik

Spaanse feministische groepen en advocaten pleiten vrijdag voor een wetswijziging nadat vijf mannen die worden beschuldigd van groepsverkrachting van een 14-jarig meisje slechts veroordeeld werden voor seksueel misbruik.

De feiten speelden zich in oktober 2016 af in een verlaten fabriek in Manresa in Catalonië. De vijf beschuldigden misbruikten om beurt het 14-jarige meisje, dat onder invloed was van drank en drugs.

Een rechtbank in Barcelona weerhield donderdag niet de aanklacht van seksueel geweld, het wettelijke equivalent van verkrachting in Spanje. En dat op grond van het feit dat het slachtoffer zich in een “onbewuste staat” bevond door drugs- en alcoholmisbruik en dat de beschuldigden niet “enige vorm van geweld of intimidatie” gebruikten.

De vijf kregen straffen gaande van tien tot twaalf jaar cel. Een veroordeling voor seksueel geweld had hen vijftien tot twintig jaar gekost. Twee andere beschuldigden werden vrijgesproken.

“Het probleem is niet het oordeel, het is het strafwetboek” dat bepaalt dat het gebruik van geweld en intimidatie moet worden bewezen om iemand voor verkrachting te veroordelen, zei Cadena Ser Montserrat Comas, woordvoerder van de vereniging Rechters voor democratie, op de radio.

bron: Belga