“Noord-Korea testte raketsysteem” (KCNA)

Noord-Korea erkent dat het donderdag een nieuwe test heeft uitgevoerd met een “supergroot” systeem met “verschillende raketwerpers”. Dat kondigde het staatspersagentschap KCNA vrijdag aan. De test was succesvol, klinkt het. Donderdag had het Zuid-Koreaanse leger al gemeld dat Noord-Korea in enkele minuten tijd twee niet-geïdentificeerde projectielen had afgevuurd. Die werden gelanceerd vanuit de westelijke Noord-Koreaanse provincie P’yongan-namdo en landden zo’n 370 kilometer verder in de Japanse Zee. Volgens Japan ging het om ballistische korteafstandraketten.

Het gaat om de eerste lancering sinds 2 oktober. De test van donderdag had als doel om “de veiligheid van de ontstekers te controleren”, aldus KCNA. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn “tevredenheid” laten blijken en het team “gefeliciteerd”, klinkt het nog.

De nucleaire gesprekken tussen Washington en Pyongyang zitten momenteel in een impasse. Er werden al verschillende internationale sancties opgelegd aan Pyongyang voor zijn nucleaire en ballistische raketprogramma’s, maar volgens Noord-Korea heeft het land die nodig om zich te beschermen tegen een mogelijke Amerikaanse aanval.

bron: Belga