Ligue 1 – PSG gaat zonder Meunier verrassend de boot in bij Dijon

Na zes overwinningen op rij, inclusief twee in de Champions League, heeft Paris Saint-Germain vrijdagavond flinke averij opgelopen in de Franse Ligue 1. De landskampioen ging bij hekkensluiter Dijon pijnlijk onderuit: 2-1. Kylian Mbappé zette de bezoekers in de negentiende minuut nog wel op voorsprong, maar Mounir Chouiar en Jhonder Cadiz zorgden namens de thuisclub voor een verrassende wending in het duel. PSG had bijna de gehele tweede helft de kans om nog iets aan de achterstand te doen, maar slaagde daar niet in.

Thomas Meunier zat door een hamstringblessure, die hij vorige week opliep met PSG op bezoek bij Club Brugge in de Champions League (0-5), niet in de Parijse selectie.

Door de derde nederlaag in de competitie blijft koploper PSG op 27 punten staan. FC Nantes kan zondag de achterstand terugbrengen tot vijf punten. De nummer twee moet dan wel winnen bij Bordeaux. Dijon steeg twee plaatsen, naar de achttiende plek.

bron: Belga