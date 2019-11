“Kroonprins zet beursgang Saudi Aramco door”

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft besloten de megabeursgang van staatsoliebedrijf Saudi Aramco verder te zetten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat deed hij vrijdag tijdens een vergadering. Naar verwachting wordt de stap zondag bekendgemaakt.

Wereldwijd wordt al heel lang op de megabeursgang gewacht. Eerder dacht iedereen dat de Saoedi’s de stap vorige maand al zouden aankondigen. Maar toen kwamen er opeens berichten dat de aankondiging werd uitgesteld. Dat had naar verluidt te maken met de droneaanval op enkele Saoedische olie-installaties in september. Zorgen bij investeerders over de gevolgen daarvan moesten worden weggenomen.

Bin Salman meent nu dat er genoeg steun is van lokale investeerders voor de beursgang. Die leunt naar verwachting sterk op geld uit eigen land.

Bij de beursgang brengt Aramco waarschijnlijk een belang van 1 tot 2 procent naar de beurs in de Saoedische hoofdstad Riyad, om later een internationale notering toe te voegen. Daarbij wordt het bedrijf mogelijk gewaardeerd op zo’n 1.500 miljard tot 2.000 miljard dollar, waarmee het concern direct het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld zou worden.

bron: Belga