Klimmaattop zal plaatsvinden in Madrid

De COP 25 internationale klimaatconferentie zal plaatsvinden in Madrid, van 2 tot 13 december. Dat bevestigen de Verenigde Naties vandaag in een persbericht. Spanje had voorgesteld om de top in Madrid te organiseren, nadat Chili eerder deze week de top had geannuleerd vanwege het aanhoudend sociaal protest in het land. De data voor de top blijven onveranderd: ook in Santiago de Chili zou die plaatsvinden van 2 tot 13 december. Het risico bestaat dat Spanje op deze data nog steeds probeert een regering te vormen, na de parlementsverkiezingen van 10 november.

bron: Belga