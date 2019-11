Handelsoorlog en betogingen duwen Hongkong in recessie

Hongkong is tijdens het derde kwartaal voor de eerste keer in tien jaar in een recessie beland. Dat hebben de autoriteiten vandaag bekendgemaakt. Reden zijn de handelsoorlog tussen de VS en China en de politieke crisis. Het bruto binnenlands product van de semi-autonome regio daalde met 3,2 procent tijdens het derde kwartaal, na een terugval met 0,4 procent tijdens de voorgaande drie maanden. De voormalige Britse kolonie maakt sinds juni haar ergste politieke crisis door sinds ze in 1997 werd overgedragen, met bijna dagelijks protesten om democratische hervormingen te eisen en de stijgende invloed van Peking aan de kaak te stellen. Betogers en ordediensten raken daarbij steeds vaker slaags.

Dit klimaat ondermijnt de reputatie van stabiliteit en veiligheid van Hongkong, hetgeen weegt op onder meer het toerisme en de detailhandel. Twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei duiden op een technische recessie, voor het eerst sinds 2009. Toen lag de reden bij de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis.

Bron: Belga