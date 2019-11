Geen halve finale voor Mertens na zege van Groenefeld en Schuurs

Elise Mertens en Aryna Sabalenka mogen inpakken in het dubbelspel op de WTA Finals (hard/14 miljoen dollar) in het Chinese Shenzhen. Het Belgisch-Wit-Russische duo moest vanavond hopen op een zege van de Taiwanese zussen Latisha en Hao-Ching Chan tegen de Duitse Anna-Lena Groenefeld en de Nederlandse Demi Schuurs om nog de halve finales te halen. Dat gebeurde echter niet. Groenefeld en Schuurs haalden het na één uur en negen minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-4) van de Taiwanese zussen, die voor de wedstrijd al uitgeschakeld waren. Mertens en Sabalenka verloren zelf eerder op de dag hun laatste groepswedstrijd na een supertiebreak (4-6, 6-2 en 10/5) van de Française Kristina Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos, de titelhouders op de Masters. Ze eindigen zo als derde in hun poule en zijn uitgeschakeld.

De voorbije maanden kenden de 23-jarige Mertens en de 21-jarige Sabalenka samen heel wat successen. De twee schreven onder meer de Premier-toernooien van Indian Wells en Miami op hun naam en triomfeerden ook op de US Open, goed voor hun eerste grandslamtitel. Vorige week hield Sabalenka (WTA 14 in enkel) Mertens (WTA 18) uit de halve finales van de WTA Elite Trophy (B-Masters). De Wit-Russische won nadien ook het toernooi in het Chinese Zhuhai.

bron: Belga