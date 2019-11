EK taekwondo – Jaouad Achab pakt derde Europese titel

Jaouad Achab heeft zich vrijdag in Bari voor de derde keer in zijn carrière tot Europees kampioen taekwondo gekroond. In de categorie tot 63 kg versloeg Achab, nummer vier van de wereld, in de finale de Kroaat Lovre Brecic, de nummer drie van de wereld, met 19-12. De 27-jarige Achab werd eerder Europees kampioen in 2014 en 2016. Tussendoor werd hij in 2015 wereldkampioen. Dit jaar veroverde hij brons op het WK in Manchester.

In Bari versloeg Achab achtereenvolgens de Iraniër Seyedehsan Naghibzadeh, die onder de Europese vlag vecht, met 25-10, de Turk Hakan Kavurat, met 18-11, en de Spanjaard Marcos Caballero, met 8-7.

bron: Belga