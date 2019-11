China start met 5G

De drie belangrijkste Chinese telecomoperatoren lanceren morgen commerciële 5G-diensten. De grootste speler, China Mobile, start met het supersnelle mobiele netwerk in 50 steden, waaronder Peking en Shanghai. Het 5G-netwerk laat toe om veel sneller grote hoeveelheden data door te sturen. Een volledige film downloaden duurt maar enkele seconden. Intussen is de technologie al in verschillende landen voor consumenten beschikbaar, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en Duitsland. In België is het spectrum voor 5G nog niet geveild. Dat zal wellicht pas eind volgend jaar gebeuren.

Het Chinese technologiebedrijf Huawei wordt beschouwd als wereldleider op vlak van 5G-uitrusting. Het kwam echter internationaal onder vuur te liggen nadat de Amerikaanse regering het bedrijf had beschuldigd van spionage. Toch wist Huawei naar eigen zeggen wereldwijd al een zestigtal contracten te sluiten met operatoren voor de uitrol van 5G. Of het bedrijf ook in België 5G zal uitrollen, is nog niet duidelijk. Proximus heeft wel al testen gedaan met Huawei.

Bron: Belga