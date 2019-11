ATP Parijs-Bercy – Monfils niet naar halve finales, Berrettini naar Londen

Gael Monfils (ATP-13) heeft zich vrijdag voor eigen publiek niet voor de halve finales van het Masters 1.000 in Parijs-Bercy (5.207.405 euro) kunnen plaatsen. De 33-jarige Fransman verloor in de kwartfinales met tweemaal 6-2 van de Canadees Denis Shapovalov (ATP-28). De Italiaan Matteo Berrettini (ATP-9) is daardoor zeker van deelname aan de ATP Finals. Die vinden van 10 tot 17 november in The O2 in Londen plaats. Voor de 23-jarige Berrettini, dit jaar winnaar in Boedapest en Stuttgart, runner-up in München en halvefinalist op het US Open, wordt het de eerste deelname aan de seizoensfinale. Hij is de eerste Italiaan bij de beste acht spelers van het seizoen sinds Corrado Barazzutti in 1978.

Nu Berrettini zijn ticket op zak heeft, is het deelnemersveld compleet. De acht spelers komen uit acht verschillende landen. Eerder verzekerden de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2), de Serviër Novak Djokovic (ATP-1), de Zwitser Roger Federer (ATP-3), de Rus Daniil Medvedev (ATP-4), de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-5), de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-7) en de Duitser Alexander Zverev (ATP-6) zich van deelname. De Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-10) en Monfils grepen er net naast. David Goffin (ATP-14) is elfde in de Race to London.

bron: Belga