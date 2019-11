Zeldzame Pokémon-kaart gaat voor recordbedrag onder de hamer

Wie ooit dacht dat Pokémon een nutteloze hobby was, denkt beter twee keer na. De kaarten die twintig jaar geleden een rage werden, kunnen je nu namelijk een fortuin opbrengen. Zo heeft de eigenaar van een zeldzame Pokémon-kaart tijdens een veiling maar liefst 175.000 euro opgestreken.

De kaart, die zoveel geld opbracht, is een zeldzame Pokémon Illustrator Card. De kans dat jij die in je oude schuif liggen hebt, is echter klein, want deze kaart werd speciaal ontworpen voor een wedstrijd van het Japanse tijdschrift CoroCoro Comic.

In 1998 werden er amper 39 exemplaren van de kaart gedrukt. Dat maakt die 39 kaarten de enige Pokémon-kaarten met het woord ‘Illustrator’ aan de bovenkant.

Niet de eerste keer

Voor het exemplaar, dat nog in perfecte staat was, is in totaal 224.250 dollar (ruim 200.000 euro) uitgegeven. Haal je daar de extra veilingkosten vanaf, dan kom je uit op een bedrag van zo’n 195.000 dollar. Een ander exemplaar van de kaart werd eerder al voor 100.000 dollar of een kleine 90.000 euro verkocht.