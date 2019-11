VIDEO. Hilarische parodie op Walter De Donder: “Ik moest kloppen want de Marokkaan werkt niet”

Het satirische nieuwsprogramma ‘De Ideale Wereld’ heeft een hilarische parodie gemaakt op de controversiële uitspraken van CD&V-voorzitterskandidaat Walter De Donder.

Onlangs haalde Walter De Donder de voorpagina’s van de kranten nadat hij in een speech zijn kijk gaf op het migratieprobleem. Zo legde hij uit dat het opvangen van gezinnen in nood moet kunnen zolang ze geen eisen beginnen te stellen. “Als die groep in mijn woning op een gegeven moment tegen mij begint te zeggen wanneer ik mijn licht moet uitdoen, wanneer ik moet gaan slapen, wanneer ik mag vertrekken, naar welk programma ik op mijn televisie moet kijken enzovoort. Dan denk ik dat je die groep moet uitnodigen en moet zeggen: ‘Jongens, we moeten even praten. Dit gaat niet’”, klonk het.

Heel wat mensen vonden zijn uitlatingen ‘walgelijk’ en ‘racistisch’, al bleef hij bij zijn punt. “Ik probeer de taal van de mensen te spreken, ik probeer hen te begrijpen en ik hoop dat ik hen begrijp. Dat is essentieel”, reageerde hij achteraf in Ter Zake.

Gastgezin bij Walter De Donder thuis

Een parodie kon niet uitblijven, mede door het feit dat De Donder vooral bekend is door zijn rol als ‘meneer de burgemeester’ in ‘Samen en Gert’. Gefundenes Fressen voor de makers van ‘De Ideale Wereld’ dus. In het filmpje blikt een gastgezin terug op hun verblijf bij De Donder thuis. Dat begon allemaal heel gezellig, maar stilaan liep het uit de hand…