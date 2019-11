Nieuwslezeres scheurt letterlijk haar broek aan ‘Dancing on Ice’

Een Nederlands nieuwsanker heeft bij een val tijdens het trainen voor ‘Dancing on Ice’ haar broek gescheurd. Dat leverde een grappig kiekje op.

In december komt in Nederland een nieuw seizoen van ‘Dancing On Ice’ op de buis. Daarin tonen bekende Nederlanders hun danskunsten op de ijspiste. Een van de deelnemers is Celine Huijsmans, een presentatrice en nieuwslezeres bij Radio Veronica.

Stevige val

De 34-jarige blondine uit Den Haag is momenteel druk aan het trainen voor de ijsdansshow. Vrijdag liep het eventjes mis toen ze ten val kwam. Gelukkig liep ze geen verwondingen op, al kan niet hetzelfde gezegd worden van haar broek. Die scheurde ter hoogte van haar achterwerk.

Nieuwe broek

Celine deelde een foto van de ‘schade’ op Instagram. “Reality check: zo hard op het ijs gevallen dat het broekje het begaf. Het is niet makkelijk, mensen”, schreef ze erbij. Op een volgende foto heeft ze een nieuw exemplaar aan en kan ze er weer volop tegenaan gaan.