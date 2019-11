Herfst is hét seizoen om online te daten

De herfst is in het land en dat betekent meerderde dingen: het wordt kouder, bomen verliezen hun bladeren en de hipsters onder ons schakelen over van bevroren pumpkin spice lattes naar warme pumpkin spice lattes. Het zou echter vooral de beste periode zijn om actief te worden op online dating apps.

Want jawel, het zogenaamde ‘cuffing season’ begint weer. Voor de minder coole internauten onder ons, schiet de Urban Dictionary te hulp.

“Tijdens de herfst- en wintermaanden bevinden mensen die normaal gesproken liever single zijn zich vaak in een staat warin ze ‘geboeid’ willen worden door een serieuze relatie”, klinkt het. Het koude weer en vele activiteiten binnenshuis zouden ervoor zorgen dat singles eenzaam worden.

Empirische bewijzen

Een recent onderzoek van Dating.com heeft ook aangetoond dat er deze maanden een grote stijging is in actieve mensen op online dating apps. Daarnaast halveert de kans om iemand in real life te ontmoeten deze maanden.

Het onderzoek toont ook aan dat 67% van de mensen minder snel naar sociale activiteiten buitenshuis gaat in het najaar. Mensen blijven meer binnen en dus kan jij dat ook beter doen. Er is 30% meer activiteit op online dating apps tijdens de koude wintermaanden.

Niet enkel een snelle wip

Een andere opmerkelijke bevinding is dat 90% van de mensen die meededen aangaven een diepgaande connectie te hebben ontwikkeld in deze maanden. Negentig procent! Dat is zo ongeveer iedereen die actief is. Zelfs de mensen die in hun Tinder bio hebben staan dat fitness hun passie is, hebben dus iemand gevonden.

Er zijn dus niet alleen meer mensen actief tijdens het najaar, ze hebben ook nog eens een goede connectie.