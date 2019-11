Goed nieuws voor skiërs: flink pak sneeuw verwacht in Alpen

De komende dagen zal het in Oostenrijk en Zwitserland stevig sneeuwen. Ook tijdens de weken daarna zou de winterse neerslag aanhouden. Al geeft dat nog geen garantie op ideale ski-omstandigheden rond de kerstperiode.

De Alpen maken zich op voor stevige sneeuwbuien dit weekend. Morgen concentreert de sneeuwval zich nog tot Frankrijk en Zwitserland, omdat de temperatuur in Oostenrijk dan nog rond de 20 graden bedraagt. “Terwijl het in Oostenrijk zaterdag nog vrij zonnig en zacht is, kan het in Frankrijk en het westen van Zwitserland al sneeuwen. Hoog in de bergen valt ongeveer 10-20 centimeter”, aldus Jaco Van Wezel van Weeronline aan De Telegraaf.

Zondag trekken de sneeuwbuien dan ook naar Oostenrijk. “Opnieuw lopen de sneeuwsommen regionaal op naar 10 centimeter. In Oostenrijk kan 20 centimeter vallen. De vorstgrens ligt op 2.200 meter hoogte en dat betekent dat het in veel skigebieden bij veel regen blijft.” Ook na het weekend blijft het regelmatig nog bijsneeuwen. Er is zelfs kans op een sneeuwdump, waarbij op een korte tijd tot wel een halve meter uit de lucht kan vallen.

“Een paar weken zacht weer kan alles doen smelten”

Dat klinkt allemaal als muziek in de oren van iedereen die een skivakantie heeft gepland rond de eindejaarsperiode, maar ze kunnen nog niet op twee oren slapen. “Wanneer er eenmaal een mooi sneeuwdek op de pistes ligt kan het langer wit blijven en kan het pak sneeuw ook sneller dikker worden. Ook is het makkelijker om bij droog en koud weer met sneeuwkanonnen te werken. Toch is de sneeuw die nu valt geen garantie voor een mooi pak in december. Een paar weken van droog en zacht weer kan alle sneeuw doen smelten”, waarschuwt Van Wezel.