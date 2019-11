Fins paardenevent haalt energie volledig uit paardenmest

De Helsinki International Horse Show, een groot jumpingtornooi in Finland, heeft al zijn elektriciteit gehaald uit de paardenmest die tijdens het event werd verzameld. Zowel de hockeyarena, als de scoreborden, verlichting en oplaadstations voor gsm’s werden door het systeem aangevoerd.

In tijden waarin alternatieven voor fossiele brandstoffen broodnodig zijn, kan een innoverend idee uit een onverwachte hoek opduiken. Zo is een groot jumpingtornooi in de Finse hoofdstad Helsinki erin geslaagd om alle noodzakelijke energie uit de mest van paarden te halen, meldt AP. Tijdens de Helsinki International Horse Show, een onderdeel van de wereldbeker, waren de 100 ton verzamelde uitwerpselen goed voor 150 megawattuur aan energie.

Daarmee bracht het project zelfs meer energie op dan het tornooi nodig had. Alle elektrische voorzieningen hadden stroom. Daaronder vielen onder meer de verlichting, de scoreborden en de oplaadstations voor smartphones in de hockeyarena die afgeladen vol zat. Het overschot aan energie werd doorgestuurd naar het nationale energienet van Finland, zodat het gebruikt kon worden om huizen in de buurt van Helsinki te verwarmen.

Beter dan vochtige koeienmest

Het idee om elektriciteit te halen uit paardenmest ontstond vijf jaar geleden als een start-up binnen het Finse bedrijf Fortum. Sinds dan is het uitgegroeid tot een onderneming die in totaal al 70.000 ton mest is gaan ophalen in lokale paardenstallen. Een paard produceert gemiddeld 8 tot 10 ton mest per jaar. Dat is goed voor 15 megawattuur aan energie. Twee paarden zouden dus voldoende zijn om een huis van een gezin een jaar lang te verwarmen.

Dat komt omdat de mest van paarden veel potentiële energie bevat en veel chemische eigenschappen gemeen heeft met houtschilfers. Het zijn ook vrij droge uitwerpselen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vochtige koeienvlaaien, waardoor ze door biomassacentrales makkelijker te verwerken zijn. Daar worden ze samengevoegd met zaagsel of houtschilfers en verbrand.