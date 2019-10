Wereldwijde wijnproductie met 10 procent gedaald dit jaar

De wereldwijde productie van wijn is dit jaar met 10 procent afgenomen door de mindere weersomstandigheden, vooral in de drie belangrijkste productielanden Italië, Spanje en Frankrijk. Dat blijkt uit een schatting van de Internationale Organisatie van de Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV). De OIV schat dat de wijnproductie dit jaar zal uitkomen tussen 258,3 en 267,4 miljoen hectoliter, terwijl de wijnbouwers vorig jaar 294 miljoen hectoliter maakten. Vorig jaar was echter erg uitzonderlijk, waardoor de productie nu weer op het gemiddelde niveau van de laatste jaren zit. De schatting is gebaseerd op gegevens uit 28 landen en 85 procent van de productie.

In de Europese Unie ligt het volume 15 procent lager dit jaar: 156 miljoen hectoliter tegen 182,7 miljoen hectoliter in 2018. Van de grote wijnlanden werd Spanje het hardst getroffen: daar daalde de productie met 24 procent tot 34,3 miljoen hectoliter. Italië kende een daling met 15 procent en blijft met 46,6 miljoen hectoliter het belangrijkste wijnproducerende land ter wereld. Portugal was met 6,7 miljoen liter het enige EU-land waar de productie omhoog ging.

bron: Belga