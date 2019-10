‘Twee Nederlanders gedood in Zuid-Afrika’

Een 53-jarige man en een 75-jarige vrouw, allebei uit Nederland, zijn woensdagavond (lokale tijd) gedood in Zuid-Afrika. Dat gebeurde in het huis van de man. Volgens getuigen werden vier leden van een familie overvallen door een aantal mannen, nadat die tevergeefs bij de Nederlanders om werk hadden gevraagd. Dat melden enkele Zuid-Afrikaanse media. De overvallers bonden daarna in het huis de vier mensen vast en bedekten hun monden met doeken. De man en de vrouw overleefden dat niet. De vrouw (eveneens 53) van de man en zijn moeder (80) wisten nadat de overvallers waren weggevlucht zich los te maken en de politie te waarschuwen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon de gebeurtenis donderdagavond niet bevestigen.

Bron: Belga