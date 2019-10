Topadviseur van Trump neemt ontslag vlak voor getuigenis in Huis van Afgevaardigden

Tim Morrison, een topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump voor Rusland en Europa, heeft zijn ontslag aangekondigd vlak voor hij moet getuigen in het Huis van Afgevaardigden in het onderzoek naar een eventuele afzetting van Trump. Morrison is een medewerker van de Nationale Veiligheidsraad. Een medewerker van het Witte Huis zei aan New York Times dat hij zijn oversten liet weten “andere opportuniteiten op te zoeken”. Volgens de bron speelde Morrison al een tijdje met het idee om te vertrekken. Vanochtend moet Morrison getuigen in het Huis, omdat hij een van de medewerkers was die in juli luisterde naar Trumps telefoongesprek met de president van Oekraïne.

bron: Belga