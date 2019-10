Thyssen wordt voorzitter KU Leuven

Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) is de beoogde nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de KU Leuven. Die raad droeg Thyssen voor als enige kandidaat-opvolger voor Herman Daems. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. Het advies gaat nu naar de Inrichtende Overheid waar een definitieve goedkeuring wacht op 7 november. In de feiten is de beslissing wel al genomen: Thyssen is de enige kandidaat voor de functie. Thyssen zal de functie – het gaat niet over een voltijdse baan – opnemen vanaf 1 juni van volgend jaar. Tot die tijd blijft Daems aan het roer staan.

De raad van bestuur is het overkoepelende bestuursorgaan van de KU Leuven. Het zet mee de grote lijnen van het universiteitsbeleid uit en draagt daar de juridische verantwoordelijkheid over. De Raad bestaat uit 25 leden: naast de rector, de drie groepsvicerectoren, de algemeen beheerder en twee student-bestuurders biedt de raad plaats aan achttien externe bestuurders. Onder die externe leden zitten met Herman Van Rompuy en Inge Vervotte nog twee andere prominenten oud-CD&V-ministers. Thyssen zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga